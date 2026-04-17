Papa Leone XIV arriva a Douala: celebrerà la messa e visiterà un ospedale

Papa Leone XIV è arrivato a Douala, la principale città portuale del Camerun, per celebrare la messa e visitare un ospedale. Il pontefice ha segnato la metà del suo tour africano in quattro nazioni con una giornata dedicata a incoraggiare i giovani del Camerun, prima con la grande messa e poi con una visita all’università cattolica del Paese. Il Vaticano ha previsto che circa 600.000 persone avrebbero partecipato alla liturgia, la folla più numerosa che Leone dovrebbe attirare durante la sua odissea di 11 giorni, la prima in Africa del primo papa americano della storia.

Sempre nella giornata di oggi, Leone avrà anche un appuntamento nella capitale Yaoundé con studenti, professori e amministratori dell’Università Cattolica dell’Africa Centrale. I cattolici rappresentano circa il 29% dei 29 milioni di abitanti del Camerun.