Milano, Fontana: "Nord uno dei protagonisti della manifestazione di domani"

Il Nord “sarà uno dei dei protagonisti, se è vero che noi quando parliamo d’Europa e chiediamo una relazione diretta con il territorio, chiediamo una relazione diretta anche con il Nord, quando cerchiamo di difendere la distribuzione dei fondi di coesione sui territori. Quindi direi che il tema dei territori sarà uno dei temi portanti”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sul raduno dei Patrioti a Milano domani sabato 18 aprile. “Mi stupisco”, ha aggiunto Fontana sulle polemiche per l’evento del Partito Democratico in Consiglio comunale, “che ci siano delle persone ancora oggi che pensano di poter chiedere di non partecipare a una libera espressione di pensiero, mi sembra una cosa molto grave. Io sono convinto che ciascuno possa andare a qualunque manifestazione e ascoltare chiunque, basta che non si commettano reati. È veramente una speculazione, ma come stanno facendo speculazioni su tutto”. Sulle polemiche per il tema della remigrazione il Presidente ha aggiunto, rivolto ai giornalisti: “prendetevela con voi stessi, l’avete inventato voi il termine della remigrazione. L’ho già detto: se si devono far andare a casa persone che sono arrivate in modo illegittimo e che hanno commesso reati mi sembra che il buon senso debba dire di sì”.