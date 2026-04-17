Libano, Katz: "Disarmare Hezbollah resta l'obiettivo della campagna militare"

“Disarmare Hezbollah con mezzi militari o diplomatici era ed è tuttora l’obiettivo della campagna a cui ci dedichiamo, con una significativa influenza politica ora anche grazie al coinvolgimento diretto del presidente degli Stati Uniti e al suo impegno in tal senso, esercitando al contempo pressione sul governo libanese”. È quanto ha affermato il ministro della Difesa di Israele Israel Katz, precisando che le forze di Tel Aviv continueranno a presidiare tutte le posizioni attualmente occupate, compresa una zona cuscinetto che si estende per 10 chilometri dal confine con Israele nel Libano meridionale. Ha aggiunto che molte case nella zona saranno distrutte e nessun residente libanese potrà farvi ritorno. Katz ha detto anche che il resto del Libano a sud del fiume Litani deve essere liberato dalla presenza di Hezbollah, o attraverso mezzi diplomatici o mediante la prosecuzione delle operazioni militari israeliane