Iran, Meloni: "Per Hormuz Italia offre unità navali ma serve ok Parlamento"

“Considero questa iniziativa estremamente importante, ed è la ragione per la quale ho voluto esserci personalmente. Chiaramente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una questione assolutamente centrale per la nostra nazione, per l’Italia, per l’Europa, per la comunità internazionale nel suo complesso. Si tratta, ovviamente, di affermare un principio cardine del diritto internazionale, principio che vale per Hormuz e chiaramente per qualsiasi altro passaggio dal quale dipendono le catene di approvvigionamento mondiale, ma si tratta di una questione di enorme rilevanza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all’Eliseo nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz.