Iran, Macron riceve Meloni e gli altri leader all'Eliseo

Emmanuel Macron riceve Giorgia Meloni e gli altri leader riuniti all’Eliseo per un vertice sullo Stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per il trasporto di petrolio bloccata dalla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’ufficio di Macron ha dichiarato che il vertice di venerdì pomeriggio a Parigi ha riunito circa 50 nazioni e organizzazioni internazionali, tra cui oltre 30 capi di Stato e di governo. Nelle immagini l’arrivo del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio italiana Meloni, la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper. A Parigi è presente anche il premier del Regno Unito Keir Starmer.