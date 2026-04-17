Iran, Macron: "Chiediamo la riapertura immediata, incondizionata e totale dello Stretto di Hormuz"

L’annuncio della riapertura dello Stretto di Hormuz “va nella giusta direzione”, anche se “notiamo che la riapertura è subordinata a una rotta coordinata dalle autorità iraniane e che gli Stati Uniti hanno indicato di voler mantenere un blocco mirato sulle navi iraniane”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando all’Eliseo nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. “Chiediamo la riapertura completa, immediata e incondizionata dello Stretto di Hormuz da parte di tutte le parti coinvolte. Chiediamo il ripristino delle condizioni di libero passaggio in vigore prima della guerra e il pieno rispetto del diritto del mare”, ha aggiunto Macron. “Ci opponiamo tutti a qualsiasi restrizione, a qualsiasi regime di convenzioni che in pratica si tradurrebbe in un tentativo di privatizzare lo stretto e, ovviamente, a qualsiasi sistema di pedaggio“.