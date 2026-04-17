Governo, Conte: "Meloni riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump"

“Il governo Meloni ha accumulato fallimenti, dalla sicurezza alla politica estera. Il problema è che a pagare sono gli italiani, col carovita e il caro-energia. Adesso bisognerebbe che il governo riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump, sull’acquisto delle armi, sul gasolio americano, e ritorni in Europa per rivedere quei tagli del Patto di stabilità per poter consentire a famiglie e imprese di non rimanere schiacciate da queste emergenze”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine della presentazione alla Camera del libro di Vincenzo Iurillo Sistema Sorrento. “Invito Fratelli d’Italia a impegnarsi per trovare soluzioni ai problemi reali degli italiani e non distrarsi a gettare fango contro accuse assurde, ad esempio su Scarpinato, che ha l’unica colpa di aver voluto smentire in commissione antimafia con documenti precisi e con fatti alcune audizioni di comodo che erano state apparecchiate. Che rispettino la vocazione istituzionale della commissione antimafia: indagare su tutti i livelli che hanno comportato e condotto a quegli anni delle stragi del ’92 e ’93”, ha poi aggiunto.