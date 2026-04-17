Germania, proseguono le operazioni di soccorso per salvare la balena Timmy

Proseguono in Germania le operazioni di salvataggio di una balena megattera malata che si è arenata più volte al largo della costa del Mar Baltico. Il cetaceo, soprannominato Timmy dai media locali, giace in acque poco profonde vicino alla città di Wismar, nella Germania orientale, e non si è quasi più mosso. Si teme che possa morire nel giro di giorni, se non di ore. Si cerca di rimetterlo in mare con l’aiuto di motovedette della polizia, escavatori e gommoni, che già in passato l’hanno temporaneamente liberato. Gli esperti hanno elaborato un piano sofisticato per utilizzare cuscini d’aria per sollevare l’animale su un telone, che sarà fissato a due pontoni e agganciato a un rimorchiatore.

La balena, lunga tra i 12 e i 15 metri, è stata avvistata per la prima volta lo scorso 3 marzo e non è ancora chiaro il motivo per cui si sia addentrata nel Mar Baltico, lontano dal suo habitat naturale. Alcuni esperti sostengono che l’animale possa essersi smarrito mentre nuotava all’inseguimento di un banco di aringhe o durante la migrazione. Timmy ha suscitato enorme attenzione in tutto il paese per settimane, tanto che i media locali hanno avviato delle dirette streaming di più giorni per alimentare l’interesse pubblico sul destino della balena.