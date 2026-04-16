Alluvioni in Wisconsin: automobilisti intrappolati in autostrada

Le piogge record nel Wisconsin hanno allagato le strade mercoledì, intrappolando gli automobilisti e costringendo i funzionari a chiudere tratti di un’autostrada. L’ufficio dello sceriffo della contea di Milwaukee ha esortato le persone a non guidare nel sud-est del Wisconsin. Il governatore Tony Evers ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le tempeste hanno portato forti venti, grandine e forti piogge. Sono stati confermati almeno tre tornado e si prevedono condizioni meteorologiche più severe.