Centrosinistra, Fratoianni (Avs): "Finito tempo tatticismi, serve unità "

Alla presentazione del libro di Giuseppe Conte per una prova di campo largo? “Non c’è bisogno di fare le prove. La coalizione c’è, io penso sia finito il tempo dei giochi e dei tatticismi, è arrivato il tempo della serietà. Questo impone alcune cose: anzitutto l’unità, mai più divisi, uniti nella costruzione di un’alternativa Noi lo diciamo da sempre, Alleanza Verdi e Sinistra ha posto e pone questo problema e oggi mi pare che questa consapevolezza sia matura e generalizzata”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, arrivando a Galleria Alberto Sordi, a Roma, per la presentazione del libro di Giuseppe Conte. “L’ho detto molte volte, ci dovevamo vedere ieri e l’altro ieri, ogni giorno è buono. Cominciamo dalla grande questione che schiaccia il Governo su una ritirata persino parossistica: ora è partita la gara a chi prende più le distanze da Trump. Non so voi, ma io sono curioso di chi arriverà primo tra Salvini, Tajani e Meloni. È una scena imbarazzante”, ha aggiunto. “Gli attacchi di Trump a Meloni? Io sono sinceramente solidale anche perché capisco l’imbarazzo e la difficoltà, è un po’ incredibile. Detto questo, è evidente che la situazione in cui si trova l’ha costruita lei che non è che non ha scelto, ha scelto perfettamente”, ha poi concluso.