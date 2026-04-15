Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”. E Schlein annuisce

Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte “Una nuova primavera” a Roma . In prima fila tutti i leader del campo largo: Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, ma anche, tra gli altri, Alessandro Onorato, Roberto Fico, Dario Franceschini, Roberto Gualtieri, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. Assente Matteo Renzi, a Milano per impegni già programmati. Stimolato sull’eventualità di scegliere il capo politico che dovrà sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche attraverso le primarie”, il presidente del Movimento 5 Stelle risponde: “Adesso non è che ci potete chiedere, lo dico ai giornalisti presenti, ogni giorno di queste primarie. Abbiamo concordato tutti – dice Conte guardando gli altri leader presenti in prima fila – che dobbiamo costruire un progetto condiviso. E non stiamo partendo da zero”. Elly Schlein apprezza, annuendo convinta. Oltre a scrivere delle divisioni, Conte invita a farlo anche riguardo “tutti i punti condivisi che abbiamo costruito giorno dopo giorno” aggiungendo anche la citazione bersaniana “non è che abbiamo pettinato le bambole in questa legislatura”. “C’è già una base di programma che dobbiamo andare a completare e a definire in modo più compiuto”, ribadisce l’ex premier, sotto lo sguardo ancora una volta convinto della segretaria del PD, che sottovoce conferma, e degli altri leader del campo largo.