Terremoto in Nevada: vetri in frantumi e cibo sparso sul pavimento in un negozio di Fallon

Lunedì un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito una zona rurale del Nevada, a est della capitale dello Stato, Carson City. Secondo l’U.S. Geological Survey, la scossa si è verificata poco prima delle 18:30. L’epicentro era situato a 12,9 miglia (20,7 chilometri) a est della città di Silver Springs, a una profondità di 3,1 miglia (5 chilometri). Un video girato nella città di Fallon mostrava vetri in frantumi e cibo sparso sul pavimento nei corridoi di un negozio di alimentari. L’USGS ha riferito che alcuni residenti delle comunità vicine hanno segnalato danni da lievi a moderati.