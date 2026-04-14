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martedì 14 aprile 2026

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Sci, Brignone: "Ora devo pensare alla mia salute, tanto lavoro da fare"

LaPresse
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“Ho ancora tanto lavoro da fare non solo per tornare in pista, ma per la mia salute e la vita normale. Sto ancora facendo fisioterapia a Torino, è tosta ma piano piano proverò a guarire. Questo è il mio obiettivo ora, è tosta mentalmente non avere programmi precisi ma almeno ora riesco a muovermi da sola senza stampelle”. Così Federica Brignone nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, a proposito del suo futuro. “Fisicamente non ho mai fatto così fatica dovendo cambiare tante discipline, ora per me sarà un discorso diverso”, ha aggiunto.