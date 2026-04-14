Russia, fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero: i volontari puliscono gli animali

Emergenza ambientale nel Mar Nero, dove una fuoriuscita di petrolio è stata rilevata al largo di Anapa, nella regione russa di Krasnodar. Sulle coste, decine di volontari sono impegnati nel recupero degli animali: immagini diffuse sui social mostrano uccelli completamente ricoperti di petrolio mentre vengono lavati e curati nei centri specializzati. Le autorità locali attribuiscono l’incidente ad attacchi con droni ucraini contro navi civili, ma la dinamica resta ancora poco chiara. L’episodio riaccende l’allarme ambientale in un’area già colpita in passato da gravi sversamenti, con conseguenze su decine di chilometri di costa. Intanto, nonostante l’emergenza, le autorità russe assicurano che le spiagge della regione saranno pronte per la stagione estiva.