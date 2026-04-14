Roma, i familiari delle due turiste belghe uccise: "Sentenza corretta e giusta"

Francesco Moretti, l’uomo che ha investito e ucciso due turiste tedesche l’8 ottobre 2022, sull’A24 all’altezza del Grande Raccordo Anulare di Roma, è stato condannato a 11 anni e sei mesi. Le vittime, Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, 24 e 26 anni, erano scese dall’auto per prestare soccorso dopo un incidente, quando sono state travolte. “Crediamo che sia una sentenza corretta e giusta, è molto importante che sia stato affermato che non c’è concorso di colpa”, ha dichiarato il fratello di Jessy Dawildeman, accompagnato dalla madre. Un pensiero condiviso anche dalle sorelle di Wibe Bijls: “La giustizia ha fatto il suo corso correttamente, la cosa più importante è stato sapere che non c’è concorso di colpa di Wibe”.