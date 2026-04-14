Libano, l'arrivo delle delegazioni di Beirut e Tel Aviv a Washington

Martedì a Washington si terranno i primi colloqui diplomatici diretti da decenni tra Israele e Libano, dopo oltre un mese di guerra tra Tel Aviv e il gruppo militante Hezbollah.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio prenderà parte ai colloqui insieme all’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, e all’ambasciatrice libanese, Nada Hamadeh Moawad.

Hezbollah si oppone ai colloqui diretti e non sarà rappresentato. Wafiq Safa, membro di alto rango del consiglio politico del gruppo militante, ha dichiarato all’Associated Press che non rispetterà alcun accordo raggiunto durante i colloqui.