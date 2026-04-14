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martedì 14 aprile 2026

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Libano, Israele rilascia video degli attacchi contro presunte postazioni Hezbollah

LaPresse
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Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava attacchi contro postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale. I militari di Tel Aviv dicono di aver distrutto decine di strutture legate ai miliziani libanesi, come postazioni anticarro, posti di osservazione e depositi di armi.
Nelle scorse ore, Hezbollah ha affermato che non rispetterà alcun accordo che possa scaturire dai colloqui diretti tra Libano e Israele negli Stati Uniti, negoziati ai quali si oppone fermamente.