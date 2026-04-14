Libano, Israele rilascia video degli attacchi contro presunte postazioni Hezbollah

Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava attacchi contro postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale. I militari di Tel Aviv dicono di aver distrutto decine di strutture legate ai miliziani libanesi, come postazioni anticarro, posti di osservazione e depositi di armi.

Nelle scorse ore, Hezbollah ha affermato che non rispetterà alcun accordo che possa scaturire dai colloqui diretti tra Libano e Israele negli Stati Uniti, negoziati ai quali si oppone fermamente.