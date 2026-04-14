Il super tifone Sinlaku verso le Isole Marianne

Un super tifone sta puntando verso diverse remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico, flagellando Guam con forti piogge e raffiche di vento da tempesta tropicale poche ore prima del suo arrivo. Il super tifone Sinlaku è in rotta per abbattersi sulle Isole Marianne Settentrionali nella tarda serata di martedì, ora locale, portando piogge diffuse e inondazioni, insieme a venti distruttivi che potrebbero causare lunghe interruzioni di corrente, ha affermato il Servizio Meteorologico Nazionale. Sebbene si preveda un leggero indebolimento nei prossimi giorni, Sinlaku dovrebbe attraversare le isole come tifone di categoria 4 o 5. Il tifone ha mantenuto per lo più una traiettoria che lo porterà a passare sopra o a sfiorare Tinian e Saipan. Circa 50.000 persone vivono sulle tre isole, la maggior parte delle quali a Saipan, nota per i suoi resort, lo snorkeling e il golf.