Caivano, 'stesa' per il controllo del territorio: gli spari in un video

Tre persone arrestate dai carabinieri per reati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica della stesa avvenuta il 27 settembre scorso all’interno del Parco Verde di Caivano: 9 persone in sella a 5 scooter avevano sparato in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco, permettendo, al momento, di identificare 3 dei presunti responsabili. Il movente, secondo gli investigatori, è da ricercare nel tentativo di affermare una nuova egemonia criminale in quel territorio dopo i fermi effettuati a carico di esponenti apicali del clan Ciccarelli. In questo senso si delineerebbero dei nuovi assetti criminali che vedono l’interesse di consorterie camorristiche di Napoli – Scampia sul fiorente settore del traffico di stupefacenti nel Parco Verde di Caivano.