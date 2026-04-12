Usa, demolito il Mandarin Oriental Miami: in pochi secondi scompare completamente

In pochi secondi, uno degli hotel più iconici di Miami scompare completamente. Siamo a Brickell Key, dove l’ex Mandarin Oriental Miami è stato demolito con un’implosione controllata. Una sequenza impressionante: l’edificio di 23 piani crolla su se stesso, sollevando una nube di polvere nel cuore di una delle zone più esclusive della città. Si tratta della più grande implosione a Miami degli ultimi dieci anni. Al posto dell’hotel sorgerà un nuovo progetto di lusso, destinato a ridefinire ancora una volta lo skyline della città.