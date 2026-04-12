Ungheria, il leader dell'opposizione Peter Magyar al seggio per le elezioni

(LaPresse) Un gran numero di elettori si è recato alle urne nelle prime ore di domenica per le cruciali elezioni ungheresi, che potrebbero potenzialmente segnare la fine dei 16 anni di governo del primo ministro Viktor Orban. Il 16,9% degli aventi diritto al voto aveva già votato entro le 9 del mattino. Al seggio a Budapest anche il leader di opposizione Peter Magyar, principale sfidante di Orban. Il capo del partito Tiszaha dichiarato ai giornalisti che le elezioni in Ungheria rappresentavano “una scelta tra Est e Ovest, propaganda e onesto dibattito pubblico, corruzione e legalità”. “La domanda non è se Tisza vincerà, ma con quale margine. Sarà una vittoria con i due terzi dei voti o solo una maggioranza semplice? Un paese può essere guidato in entrambi i casi, quindi dipende tutto dal risultato finale”, ha aggiunto.