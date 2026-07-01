Nazionale di calcio, Ulivieri, "Ci pensi anche la politica, l'idea della cittadinanza si sta evolvendo"

“Per la nazionale italiana ci dovrebbe pensare credo anche la politica. Se guardiamo le squadre straniere hanno tutte 5-6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema a come l’idea della cittadinanza si sta evolvendo”. Così il presidente dell’associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri, all’ingresso in Consiglio federale Figc, il primo di Giovanni Malagò presidente. Parlando della crisi del calcio italiano, il numero uno dell’Aiac specifica: “All’estero toccano la palla quattro volte di più dei nostri, quindi diventano più bravi. Il ct? Lo sceglierà il presidente federale, noi allenatori non possiamo dare giudizi di questo genere, comunque lo si sceglierà serenamente con tutto il tempo a disposizione”.
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