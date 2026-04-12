Siria, i cristiani celebrano la Pasqua ortodossa a Damasco

(LaPresse) Domenica decine di fedeli si sono riuniti per celebrare la Pasqua ortodossa a Damasco in Siria, ma per molti cristiani siriani questa Pasqua è segnata dalla paura. Nel corso dell’ultimo anno nel paese le tensioni sono aumentate, con il riaccendersi delle violenze settarie, iniziate alla caduta del leader di lunga data Bashar Assad due anni fa. L’estate scorsa, un uomo ha aperto il fuoco e poi ha fatto esplodere un giubbotto imbottito di esplosivo all’interno di una chiesa greco-ortodossa a Dweil’a, alla periferia della capitale, mentre era piena di persone in preghiera, uccidendo almeno 25 persone e ferendone decine. I cristiani costituivano circa il 10% della popolazione siriana prebellica di 23 milioni di persone. Sotto il governo di Assad godevano della libertà di culto e ricoprivano alcune cariche governative di alto livello. Il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa ha condannato gli attacchi contro le minoranze, ma molti lo accusano di chiudere un occhio o di non riuscire a controllare i gruppi armati, legati alla sua formazione islamista Hayat Tahrir al-Sham.