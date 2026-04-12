Russia, Putin nella chiesa di Cristo Salvatore a Mosca per la Pasqua ortodossa

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin e il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin hanno partecipato sabato sera a una funzione pasquale ortodossa a Mosca. Il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, ha celebrato la messa nella Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Kirill ha ringraziato Putin per aver ordinato personalmente il trasferimento delle icone della Madre di Dio di Vladimir e di Donskaya alla Chiesa ortodossa russa, precedentemente conservate alla Galleria Tretyakov. La partecipazione del leader del Cremlino alla funzione segue il suo annuncio di una tregua pasquale temporanea in Ucraina a partire da sabato.