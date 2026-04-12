Russia, Putin incontra il capo dell'agenzia spaziale in vista dell'anniversario di Gagarin

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato sabato il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Bakanov, in vista della Giornata della Cosmonautica, che celebra il 65° anniversario del primo volo spaziale con equipaggio umano compiuto dal cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Nel corso dell’incontro, Putin ha rivolto le proprie congratulazioni a Bakanov e a tutti i cosmonauti russi, definendo l’ultimo anno positivo per il settore spaziale del Paese. Il capo di Roscosmos ha riferito che la costellazione satellitare russa ha raggiunto quota 364 veicoli spaziali in orbita. Bakanov ha inoltre annunciato che il nuovo lanciatore Soyuz-5, il primo sviluppo di questo tipo dal 2014, è ormai quasi pronto presso il cosmodromo di Baikonur Cosmodrome. È stato inoltre completato e messo in funzione un nuovo complesso di lancio per i razzi della famiglia Angara presso il cosmodromo di Vostochny Cosmodrome, segnando un ulteriore passo avanti nello sviluppo delle infrastrutture spaziali russe.