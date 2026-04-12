Perù, cittadini al voto per eleggere il nuovo presidente tra 35 candidati

Seggi aperti in Perù per le elezioni generali, con gli elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente tra ben 35 candidati. Oltre al capo dello Stato, si rinnova anche il Parlamento, con il ritorno a un sistema bicamerale dopo trent’anni: 130 deputati e 60 senatori ridisegneranno gli equilibri istituzionali del Paese. Secondo i sondaggi, nessun candidato appare in grado di vincere al primo turno, rendendo probabile un ballottaggio. In testa alle preferenze c’è Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente e dittatore Alberto Fujimori, che ha incentrato la sua campagna sulla lotta alla criminalità e sul rafforzamento delle misure di sicurezza.