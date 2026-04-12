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domenica 12 aprile 2026

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Libano, Netanyahu visita il territorio sotto il controllo israeliano e parla ai soldati

LaPresse
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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato domenica le parti del Libano meridionale sotto il controllo militare israeliano, la sua prima visita dopo l’attuale tornata di combattimenti tra Israele e Hezbollah. “Una delle cose che vediamo qui è che abbiamo sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente”, ha detto Netanyahu. “I nostri nemici – l’Iran e l’Asse del Male – sono venuti per distruggerci e ora stanno semplicemente combattendo per la propria sopravvivenza”, ha aggiunto. Sabato Netanyahu ha affermato che Israele sta lavorando per controllare una zona cuscinetto da 8 a 10 km all’interno del Libano per garantire che Hezbollah non lanci razzi a corto raggio e missili anticarro oltre il confine.