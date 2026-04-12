Libano, a Beirut i riti pasquali nella capitale colpita dai raid israeliani

Nei quartieri del centro di Beirut, colpiti all’inizio di questa settimana dai pesanti bombardamenti israeliani, i cristiani ortodossi del Libano hanno cercato conforto nella fede e nella celebrazione dei riti della Pasqua ortodossa. Gli attacchi contro Hezbollah hanno colpito zone di Beirut precedentemente considerate sicure e hanno causato la morte di oltre 350 persone e il ferimento di oltre 1.100, secondo le autorità. Nella Cattedrale siriana ortodossa di San Pietro e Paolo, il sacerdote ha attribuito la scarsa affluenza alla messa pasquale di domenica a un timore che è diventato sempre più diffuso negli ultimi giorni della guerra tra Israele e Hezbollah.