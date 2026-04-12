Israele, a Tel Aviv i residenti dopo il fallimento dei colloqui: "Per ora ci godiamo il bel tempo"

A Tel Aviv, in Israele, i cittadini vivono un momento di incertezza dopo il fallimento dei colloqui tra Usa e Iran in Pakistan, che mette a rischio il cessate il fuoco con Teheran, siglato nei giorni scorsi dalla Repubblica islamica con Washington e accettato da Israele. “Sarà una lunga guerra e la vinceremo. Per ora ci godiamo il bel tempo, poi torneremo a combattere”, dice Adam Dreyfuss sul lungomare della città. “Se fosse possibile fidarsi dell’altra parte e contare sul fatto che rispetti l’accordo, allora sarebbe già successo, ma non è possibile. Non è possibile. A volte occorre mostrare fermezza”, è il commento di una ragazza, Shiran Bura.