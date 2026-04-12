Figc, Salvini: "Malagò? Mi piacerebbe volto nuovo"

“Malagò presidente della Figc? Onestamente preferirei guardare avanti”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. “Se il calcio italiano ha bisogno di un ricambio, mi piacerebbe qualche volto nuovo. Però non sto seguendo le vicende della Federcalcio, onestamente”, ha aggiunto Salvini, che, a chi gli chiedeva se avesse letto lo sfogo dell’ex presidente Gabriele Gravina, ha risposto: “Non so cosa abbia detto, però non mi manca come presidente della Federcalcio”.