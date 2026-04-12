Egitto, i cristiani copti celebrano la Pasqua ortodossa al Cairo

(LaPresse) Sabato sera i cristiani copti egiziani si sono riversati nelle chiese per partecipare alle funzioni della Pasqua ortodossa. I copti in Egitto, un paese a maggioranza musulmana, costituiscono una delle più antiche comunità cristiane al mondo.La pace nel mondo è stato l’augurio più comune espresso dai fedeli che si si sono radunati nella chiesa dell’Arcangelo Michele al Cairo. La Chiesa copta ortodossa egiziana si è separata dagli altri cristiani nel 451 d.C. a causa di una disputa sulla natura di Cristo. A differenza dei cattolici romani, i copti non credono nell’infallibilità papale né nel purgatorio.