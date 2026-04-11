Viterbo, traffico e spaccio di droga a Tarquinia: bloccato gruppo criminale

Un gruppo criminale, composto da cittadini magrebini, era dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina all’interno dell’area boschiva in località “Roccaccia” a Tarquinia, con canale di approvvigionamento individuato nella provincia di Pisa. Oltre 100 finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, a firma del GIP del Tribunale di Civitavecchia, che ha disposto l’applicazione di 9 misure cautelari. Le indagini hanno consentito di accertare anche le posizioni di fiancheggiatori italiani nonché assuntori che hanno fornito supporto logistico procurando alloggi, cibo e mezzi di trasporto al gruppo criminale di spacciatori.

Il citato gruppo operava come un vero call center con base in Toscana dal quale venivano forniti, anche tramite le principali app di messaggistica (whatsapp, telegram), i prezzi e le coordinate dei pusher all’interno dell’area boschiva al fine di rendere più agevole il ritiro della sostanza stupefacente desiderata. 30 le perquisizioni personali operate tra la provincia di Viterbo, Pisa, Milano e Grosseto.