La Russia ha restituito 175 militari russi dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, ha rilasciato 175 prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine. Lo riporta la Tass. Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che sono stati restituiti anche sette residenti della regione di Kursk, “detenuti illegalmente in Ucraina“. Il ministero della Difesa russo ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno agito da intermediari nel rimpatrio del personale militare russo dall’Ucraina. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito assistenza umanitaria e mediazione durante il rimpatrio dei militari russi dalla prigionia”, ha riferito il dipartimento militare.