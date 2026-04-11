Nord Corea, Kim riceve il ministro degli Esteri cinese Wang Yi

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso sostegno alla spinta della Cina per costruire un “mondo multipolare” e ha chiesto legami più profondi tra gli alleati durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, hanno detto sabato i media statali di Pyongyang. Durante l’incontro di venerdì, Kim ha affermato che il suo governo sosterrà pienamente gli sforzi cinesi per raggiungere l’integrità territoriale sulla base del “principio di una sola Cina”, un riferimento alla posizione ufficiale di Pechino secondo cui Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese, secondo l’agenzia ufficiale di stampa centrale della Corea del Nord. Kim ha anche sottolineato la posizione della Corea del Nord su non specificate questioni regionali e internazionali di “reciproca preoccupazione” e ha affermato che lo sviluppo dei legami tra i due Paesi è diventato cruciale nell’attuale contesto geopolitico, ha affermato KCNA. Wang, durante un viaggio di due giorni in Corea del Nord, ha affermato che le relazioni tra i due Paesi stanno entrando in una “nuova fase” dopo il vertice dello scorso anno tra Kim e il presidente cinese Xi Jinping.