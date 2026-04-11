Milano, Di Marco (M5S): "La salute non si vende, si difende"

Migliaia di cittadini hanno risposto all’appello di gruppi politici e parti sociali, sfilando questo pomeriggio da Palazzo Lombardia a Piazza XXV Aprile, a Milano, per manifestare contro la deriva del servizio sanitario pubblico regionale, ribadendo a gran voce che “la salute è un diritto“. In corteo una nutrita delegazione del Movimento 5 Stelle Lombardia, guidata dai Consiglieri regionali Nicola Di Marco, Paola Pizzighini, Paola Pollini e dal coordinatore regionale Dario Violi. Presente anche la senatrice Elena Sironi.

I pentastellati hanno sfilato alle spalle di un cartellone, sul quale era scritto ‘La salute non si vende’. In una nota, il partito scrive che “Il diritto alla salute si difende contro un modello, quello del centrodestra lombardo, che tende sempre più alla privatizzazione e alla deriva del sistema sanitario verso un ‘sistema di selezione sociale’”. “Siamo in piazza per ribadire l’urgenza del rilancio della medicina territoriale a partire dai medici di base fino a quelle Case della comunità, che ancora oggi sono scatole vuote prive di servizi e personale”, ha commentato Nicola Di Marco, capogruppo del M5S Lombardia. “Lacune che poi finiscono per scaricare sugli ospedali il peso del servizio sanitario pubblico, dove il personale non viene adeguatamente sostenuto per lo straordinario servizio reso ai cittadini.Questa deriva va fermata immediatamente, a cominciare dal ritiro della delibera sulla super intramoenia che di fatto creerebbe un accesso privilegiato, all’interno delle strutture, per tutti coloro i quali hanno la possibilità di potersi pagare un’assicurazione”, conclude Di Marco.