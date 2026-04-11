Libano, tredici membri delle forze di sicurezza uccisi negli attacchi israeliani

Tredici membri del servizio di sicurezza dello Stato libanese sono stati sepolti sabato a Sidone, il giorno dopo essere stati uccisi in un attacco israeliano nella città meridionale di Nabatieh. I funerali hanno attirato grandi folle, con familiari, amici e membri delle forze di sicurezza riuniti mentre le bare, coperte con la bandiera libanese e una foto di ciascuno degli ufficiali, venivano portate alla tomba. L’attacco a Nabatieh fa parte di una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano meridionale e Beirut negli ultimi giorni. Venerdì si sono intensificati gli attacchi tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah in vista dei colloqui diretti tra il governo libanese e Israele. I colloqui inizieranno martedì a Washington e saranno mediati dai diplomatici statunitensi, ha detto in una nota l’ufficio del presidente libanese Joseph Aoun, citando l’esito di una chiamata venerdì tra gli ambasciatori israeliani, libanesi e statunitensi. La dichiarazione ribadisce la posizione di Beirut secondo cui i colloqui si terranno sotto un cessate il fuoco o una tregua. Secondo il Ministero della Sanità, almeno 1.953 persone in Libano sono state uccise negli attacchi israeliani.