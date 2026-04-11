Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divani

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato circa 30 chilogrammi tra hashish, marjuana e cocaina, diversi bilancini da precisione, materiale da confezionamento e una pistola a salve priva di tappo rosso, detenuti da un italiano di Terracina e da un cittadino tunisino. L’operazione è stata condotta dalla Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina che hanno rinvenuto la droga in un’abitazione privata di San Felice Circeo occupata da una donna italiana. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, era stato occultato in diversi luoghi, tra cui un frigorifero e al di sotto di alcuni cuscini di un divano; ad un primo esame, in particolare, la sostanza è stata quantificata in circa 22 kg di hashish, conservata in oltre 200 panetti, circa 2 kg di marijuana e quasi 4 kg di cocaina. L’immissione in commercio della sostanza, verosimilmente destinata al mercato locale, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro. Tutti e tre i soggetti sono stati arrestati, due in carcere e uno in stato di detenzione domiciliare, per detenzione di sostanza stupefacente.