Iran, Salvini: "Trump? sono amico degli Usa, ma bisogna fermarsi"

“Cambiato idea su Trump? Io sono amico dei Paesi e delle democrazie occidentali e libere; siamo in un’alleanza difensiva atlantica, però fermiamoci finché siamo in tempo. E da amico e da sostenitore, lo dico con doppio interesse: pensare a un’invasione via terra in Iran significa andare incontro alla terza guerra mondiale. Trump ha i suoi interessi e l’Europa non ci aiuta a fare i nostri; non capisco perché non sia ancora stato sospeso il Patto di stabilità. Non capisco perché Bruxelles non ci permette di aiutare i cittadini in difficoltà. Non è un’unione, se si comporta così è una camicia di forza, è una gabbia, è uno zoo”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano.