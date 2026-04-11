Iran, il presidente del Parlamento di Teheran guarda le foto dei bambini uccisi in un attacco statunitense

La televisione di stato iraniana ha pubblicato un video sul suo canale Telegram in cui si vede il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che guarda i ritratti dei bambini uccisi in un attacco missilistico americano su una scuola elementare a Minab, in Iran, all’inizio della guerra. Ghalibaf ha pubblicato immagini simili sul suo account X e ha detto che erano suoi compagni di volo verso il Pakistan per colloqui con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Il video mostrava Ghalibaf che osservava quattro ritratti di bambini, ciascuno seduto sul sedile di un aereo con uno zaino e un fiore. Un’indagine preliminare dell’esercito statunitense sull’attacco ha affermato che informazioni di intelligence obsolete probabilmente hanno portato gli Stati Uniti a bombardare la scuola.