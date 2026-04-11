Gerusalemme, candele illuminano la chiesa del Santo Sepolcro durante la cerimonia del Fuoco Santo

Sabato 11 aprile le candele hanno illuminato la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme mentre centinaia di fedeli cristiani partecipavano alla cerimonia del Fuoco Santo. Un giorno prima della Pasqua ortodossa, conosciuta anche come Pascha, una folla si riunisce nella chiesa del XII scavata in una caverna per una cerimonia secolare conosciuta come il Fuoco Sacro. Il luogo, secondo la tradizione, era quello dove Gesù fu crocifisso e sepolto. Il patriarca greco entra quindi nella Sacra Edicola e ne esce con due candele accese. Il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme Teofilo III ha acceso le candele per i fedeli, passando la fiamma da una candela all’altra, illuminando l’oscurità nella rotonda. Il rituale del Fuoco Santo risale ad almeno 1.200 anni. Le chiese ortodosse orientali seguono il vecchio calendario giuliano e celebreranno la Pasqua il 12 aprile.