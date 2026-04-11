Artemis II, NASA: "E' stata una missione per tutta l'umanità"

Il viaggio da record di Artemis II attorno alla Luna si è concluso venerdì con un emozionante ammaraggio nel Pacifico, chiudendo il primo viaggio lunare dell’umanità in più di mezzo secolo. In una conferenza stampa a Houston dopo il ritorno sulla Terra, Rick Henfling, direttore del volo di ingresso dell’Artemis II, ha detto che l’equipaggio è “felice, in salute e pronto a tornare a casa a Houston” dopo la missione di 10 giorni. Gli astronauti sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. La dottoressa Lori Glaze, vice amministratore associato della NASA, ha reso omaggio all’equipaggio dicendo che hanno affrontato la missione “senza soluzione di continuità”. “Penso che abbiano davvero portato un senso straordinario di ciò che stiamo cercando di ottenere con questa missione. È la missione per tutta l’umanità, una missione per e loro lo hanno davvero rappresentato e hanno cercato di comunicarlo”, ha detto. Con il loro volo ormai completato, i quattro astronauti hanno preparato la NASA per uno sbarco sulla Luna da parte di un altro equipaggio in soli due anni e una base lunare in piena regola entro il decennio.