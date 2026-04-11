Artemis II, il recupero degli astronauti nel Pacifico

I primi astronauti a visitare la Luna dopo più di mezzo secolo sono tornati sulla Terra. L’equipaggio di quattro persone dell’Artemis II è emerso uno per uno dalla capsula lunare venerdì dopo un ammaraggio nel Pacifico. I quattro astronauti, tre americani e un canadese hanno stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il loro sorvolo lunare, superando l’Apollo 13. Gli astronauti di Artemis II non sono atterrati sulla Luna e nemmeno hanno orbitato attorno ad essa. Ma hanno potuto fare il giro dietro il lato nascosto della luna e hanno catturato panorami mai visti prima dall’occhio umano insieme a un’eclissi solare totale.