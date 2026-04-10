Ungheria al voto, Orban: "Oppositori non si fermeranno davanti a nulla pur di prendere il potere"

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha tenuto un discorso video in cui ha affermato che i suoi oppositori elettorali “non si fermeranno davanti a nulla pur di prendere il potere”. Il leader più longevo dell’UE e il suo partito di destra Fidesz sono in svantaggio nella maggior parte dei sondaggi indipendenti rispetto allo sfidante di centrodestra emergente, Péter Magyar e il suo partito di centrodestra Tisza. “Sono in collusione con i servizi segreti stranieri, minacciano i nostri sostenitori con la violenza e denunciano frodi elettorali basate su accuse inventate anche prima che le elezioni abbiano avuto luogo”, ha detto Orbán riferendosi a Tisza. “Cerchiamo di essere chiari. Questo è un tentativo organizzato di minare la decisione del popolo ungherese attraverso il caos, la pressione e le campagne diffamatorie internazionali”, ha aggiunto. Secondo recenti sondaggi, Fidesz di Orbán ha continuato a perdere terreno nell’ultima settimana e mezza. Al termine del suo annuncio, Orbán ha insistito sulla necessità dell’unità nazionale. “Proclamiamo l’unità nazionale e proteggeremo tutte le famiglie ungheresi nella grande crisi europea che ci aspetta. Domenica la chiave sarà nelle vostre mani”, ha detto agli elettori.