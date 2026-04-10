Petacciato, Schlein abbraccia sindaco dopo sopralluogo sulla frana

La leader dem Elly Schlein a Petacciato, in Molise, per un sopralluogo nelle zone colpite da maltempo. Al termine dell’incontro in municipio, la segretaria del Pd si è recata al Belvedere di Petacciato, luogo simbolo della frana che si è riattivata martedì 7 aprile e dove il terreno si è abbassato di oltre un metro e mezzo. Il sopralluogo è avvenuto insieme al sindaco del Comune, Antonio Di Pardo, che nelle ore precedenti aveva illustrato le criticità legate al fronte franoso e alle verifiche ancora in corso sulle abitazioni. Proprio al Belvedere, affacciato sul tratto interessato dal movimento del terreno, Schlein ha potuto osservare direttamente gli effetti della frana che ha coinvolto anche infrastrutture strategiche e la costa. Al termine del sopralluogo, la segretaria dem e il primo cittadino – esponente del centrodestra – si sono abbracciati, salutandosi con la promessa di rivedersi presto.