Libano, attacco aereo a Beirut ripreso in diretta da una ragazzina in un video di Snapchat

Un raid aereo a Beirut, in Libano, ripreso in diretta da una ragazzina, in un video di Snapchat. Naya Fakih stava camminando con suo padre sulla Corniche Mazraa Street della capitale libanese mercoledì pomeriggio, quando ad un certo punto ha immortalato casualmente, mentre registrava un video su Snapchat, un attacco missilistico con forti esplosioni nelle vicinanze. Entrambi suggeriscono che potrebbe trattarsi di un attacco aereo. Qualche istante dopo si sente il suono dei razzi che colpiscono gli edifici vicini, spingendo Naya a urlare e piangere mentre corrono a mettersi al riparo all’ingresso di un edificio. La madre di Naya, Ghida Fakih, ha detto di aver appreso dell’incidente per la prima volta attraverso una telefonata concitata di sua figlia.