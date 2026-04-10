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venerdì 10 aprile 2026

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Iran, Islamabad si prepara ai colloqui tra Usa e Iran

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Cresce l’attesa a Islamabad in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a garantire un cessate il fuoco duraturo dopo settimane di guerra. Le strade venerdì erano quasi vuote, con posti di blocco nelle arterie principali. Dietro la calma di queste ore è frenetica invece l’attività diplomatica. Il vicepresidente americano JD Vance partirà venerdì per il Pakistan, dove era attesa anche una delegazione iraniana. La sicurezza è stata rafforzata, con ulteriori truppe e polizia dispiegate in tutta Islamabad. I colloqui inizieranno sabato, attirando l’attenzione globale e ponendo Islamabad al centro degli sforzi per porre fine alla guerra.