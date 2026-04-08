Ucraina, attacco russo a Sumy su zona residenziale: distrutte diverse abitazioni

Un attacco russo sferrato sulla città di Sumy, in Ucraina, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza ucraina.

Le autorità locali hanno riferito che l’attacco ha colpito una zona residenziale, distruggendo abitazioni e locali non residenziali.

Complessivamente, la Russia ha lanciato 176 droni contro l’Ucraina durante la notte tra martedì e mercoledì, ha affermato l’aeronautica militare ucraina, aggiungendo che le difese aeree ne hanno abbattuti 146.

Ventiquattro droni hanno colpito obiettivi in 12 località, mentre i detriti dei droni abbattuti sono caduti in un’altra zona.