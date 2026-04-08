Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: "Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria"

Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso 3 novembre 2025 durante lo svolgimento dei lavori di restauro. Rimasero coinvolti quattro operai, l’ultimo dei quali, Octay Stroici, morì in ospedale dopo aver passato 11 ore sotto le macerie. Accompagnato dai vigili del fuoco che si sono occupati dei lavori di messa in sicurezza in questi mesi, Gualtieri ha affermato che entro la fine del mese di aprile si uscirà “dalla fase di messa in sicurezza straordinaria, per avviare quella ordinaria, che si dovrebbe concludere a settembre”. Stando a quanto dichiarato dal sindaco, una volta terminata anche questa seconda fase “riprenderà il lavoro di restauro originario, per rendere finalmente fruibile la torre”. “Sentiamo tutto il peso del dolore della morte di Octay Stroici, oltre al coraggio dei vigili del fuoco che quel giorno rischiarono la vita. La magistratura dovrà individuare le cause dell’accaduto, ma grazie all’assunzione collettiva di responsabilità è stato fatto in parallelo un lavoro di indagine e di messa in sicurezza che ha consentito di restringere gradualmente la zona rossa”, ha spiegato Gualtieri.