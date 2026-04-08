Polonia, allarme inquinamento a Varsavia

È allarme inquinamento a Varsavia, dove l’aria è sempre più irrespirabile. Gli ambientalisti affermano che la Polonia è il Paese Ue più inquinato tra i 27 dell’Unione; ogni anno si stima una media di 40mila decessi prematuri causati dalle pessime condizioni dell’aria. Dopo decenni in cui la principale fonte di energia è stata il carbone estratto dalle miniere nazionali, i governi ora stanno attuando dei programmi per migliorare la qualità dell’aria e per ridurre il consumo di energia per il riscaldamento domestico, ma gli ambientalisti avvertono che i ritardi mantengono il Paese vulnerabile a crisi energetiche come quella causata dalla guerra in Iran.