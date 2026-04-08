Iran, Papa Leone: "Soddisfazione per la tregua, segno di viva speranza"

Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “soddisfazione” per l’annuncio della tregua di due settimane nel conflitto in Iran, che è “un segno di viva speranza”. “Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra – ha aggiunto il Papa -. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo”.